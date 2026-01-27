КИЦ – Скопје распиша конкурс за нови драмски и детски претстави

ЈУ „Културно – Информативен центар“ – Скопје, врз основа на програмата за драмска дејност, објавува КОНКУРС за:

1. Драмски претстави (монодрами, дуо драми, камерни драмски претстави) со содржина прилагодена за возрасна публика како и за ученици од средните училишта и повисоките одделенија на основните училишта, поради можност за организирање на групни посети на ученици од основните и средните градски училишта. Претставите треба да се неизведувани, односно премиерно ќе бидат изведени во колку бидат избрани на конкурсот.

2. Детски драмски претстави, со содржини прилагодени за деца од предучилишна возраст (градинки, забавишта) како и на ученици од основните училишта на возраст до четврто одделение, со можност на организирани групни посети на деца од предучилишна и училишна возраст од градските образовни установи. Претставите треба да се неизведувани, односно премиерно ќе бидат изведени во колку бидат избрани на конкурсот.

Право на учество имаат сите заинтересирани здруженија, друштва, драмски актери, режисери, драмски писатели, поединци или групи. Заинтересираните на WORD документ да достават сосема кус концепт, содржина на проектот, куса биографија, број на актери учесници во драмските претстави и контакт информации. Апликацијата да се достави на e-mail-от: [email protected]. Конкурсот трае до 14 февруари 2026 година.

Селекцијата на проектите ќе ја изврши комисија составена од членови на ЈУ „Културно- Информативен центар“- Скопје и Град Скопје. Средствата за проектите се обезбедени од Град Скопје.