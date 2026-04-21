Наградата „Менада“ за 2026 година што ја доделува „Танц фест“ постхумно за доајенот на македонскиот балет Антон Баталков

Бордот на интернационалниот фестивал „Танц фест“ чие 22. издание е во тек донел одлука наградата „Менада“ за врвни достигнувања во областа на танцовата уметност да ја додели постхумно на балетскиот уметник и доајен на македонскиот балет Антон (Тони) Баталаков.

Воедно, со оглед на развојот на фестивалот и официјално во други градови освен Скопје, и одличната соработка која ја остваруваме годинава со Општина Битола, Бордот на фестивалот доделува Специјална награда МЕНАДА за поддршката на современиот танц на Општина Битола и градоначалникот Тони Коњановски, соопштија од „Танц Фест“.

Специјалната награда не се доделува секоја година, туку само кога ќе се препознаваат соодветни вредности во насока на развојот на современата танцова уметност кај нас.

Со оглед на севкупната дејност на Антон (Тони) Баталаков, неговата извонредност како балетски уметник, педагог и директор кој остава неизбришлива трага во развојот но и врвните години на македонскиот балетски ансамбл, Бордот на интернационалниот фестивал Танц Фест Скопје, на 22-то издание, со огромно задоволство, постхумно, му ја доделува наградата „Менада“ за врвни достигнувања во областа на танцовата уметност, пишува во образложанието на Бордот на фестивалот Танц Фест 2026.

Антон (Тони) Баталаков (1945–2021) е балетски уметник, професор, педагог, репетитор, асистент кореограф, режисер и долгогодишен директор на балетот, чиј животен и творечки пат се неразделно поврзани со развојот, афирмацијата и уметничкото созревање на балетската сцена во Македонија. Роден е во Скопје, кадешто по завршувањето на гимназијата „Цветан Димов“ и Балетското училиште, се вработува во Балетот при МНТ, реализирајќи се во годините што следуваат како комплетен уметник и општественик. По извонредната балетска кариера, Тони Баталаков го презема раководењето со Балетот, како негов шеф, а потоа и како негов директор и во историјата на македонската балетска куќа, тој е впишан и како нејзин најдолгогодишен директор (1979 – 1989), 10 години кои стануваат златните години на балетот. Баталаков го развива и позиционира домашното кореографско творештво, а под неговото раководство Балетот на Македонскиот народен театар настапува на бројни фестивали и гостувања во странство, меѓу кои Австрија, Грција, Франција, Канада и др. освојувајќи значајни признанија и награди и афирмирајќи го македонскиот балет на меѓународната културна сцена.“