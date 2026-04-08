„Куќата покрај Фјордор“ од Розалинд Лејкер – ново издание на „Матица“

„Куќата покрај Фјордор“ од Розалинд Лејкер е ново издание на Матица. Кога Ана Харвик пристигнува во Норвешка во 1946 година, земјата се уште закрепнува со петте сурови години минати под нацистичка окупација.Нејзиниот покоен сопруг слижел како пилот во кралските воздухопловни сили во Норвешка ,а таа доаѓа да ја посети нејзината татковина и да се запознае со неговото семејство,иако не знае како да ја причекат. Се сместува кај Моли,кој азаедно со другите англиски невести од војната и пружа топло добредојде. Уште од првиот ден адвокатот Алекс Ринстаљд пристигнува со речиси наредба од нејзиниот свекор да ја прифати соптсвеноста на една стара куќа со необична историја.

И покрај многубројните потешкотии ,соочувајќи се со најстудената зима во нејзиниот живот Ана ќе ја пронајде не само љубовта ,туку и нешто многу поскапоцено,во земјата што со тек на време ѓе стане нејзин дом.