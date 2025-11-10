 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

„Имагинативен реализам“ – втора самостојна изложба на младиот ликовен уметник Емил Николовски

Култура

10.11.2025

„Имагинативен реализам“, поставена во Културниот дом АСНОМ во Гостивар, е втора самостојна изложба на младиот ликовен уметник Емил Николовски, прeтставник на младата генеранија автори кои репрезентираат еден ликовен јазик својстен на времето во кое ја создаваат автентичноста и индивидуализмот на ликовното творештво.

Николовски дипломира на Факултетот за ликовни уметности (2016 година) отсек сликарство во каласата на професорот Антониј Мазневски, а по завршувањето на студите се стекнува со знаење од областа на класичното сликарство кај проф Стефан Георгиевски. Во 2023 година изучува класично сликарство, Техники и технологија во „The Florence Academy of Art“ во Фиренца, Италија.

Реализирал две самостојни изложба и неколку групни изложби.

Во неговиот творечки опус – изложбата на дела насловени како Имагинативен реализам, авторот ни открива бајковит иманентен свет, имагинарен, но ликовно трансформиран во објективната реалност. За него, ликовниот критичар Jасмина Котевска ќе каже:

Имагинацијата и реализмот се два клучни елемента во сликарството на Емил Николовски, во кое имагинативното и реалноста се испреплетуваат и ги откриваат неговите сликарски капацитети, креативната фузија, умеењето, но и смелоста да работи во време на пост модернизмот, во доменост на сликарството кое се служи со реалистичен приказ при обликување на формите давајќи им посебна особеност како сликар“.

Поврзани вести

Фудбал  | 10.11.2025
На денешен ден маглата го спаси Милан во Белград
Спорт шоу  | 10.11.2025
Игра во Милан, но срцето му е во Мадрид: Погледнете ја вилата на семејството Модриќ
Ракомет  | 10.11.2025
Вардар не знае за пораз, еве каква беше атмосферата во „Јане Сандански“
﻿