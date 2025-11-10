„Имагинативен реализам“ – втора самостојна изложба на младиот ликовен уметник Емил Николовски

„Имагинативен реализам“, поставена во Културниот дом АСНОМ во Гостивар, е втора самостојна изложба на младиот ликовен уметник Емил Николовски, прeтставник на младата генеранија автори кои репрезентираат еден ликовен јазик својстен на времето во кое ја создаваат автентичноста и индивидуализмот на ликовното творештво.

Николовски дипломира на Факултетот за ликовни уметности (2016 година) отсек сликарство во каласата на професорот Антониј Мазневски, а по завршувањето на студите се стекнува со знаење од областа на класичното сликарство кај проф Стефан Георгиевски. Во 2023 година изучува класично сликарство, Техники и технологија во „The Florence Academy of Art“ во Фиренца, Италија.

Реализирал две самостојни изложба и неколку групни изложби.

Во неговиот творечки опус – изложбата на дела насловени како Имагинативен реализам, авторот ни открива бајковит иманентен свет, имагинарен, но ликовно трансформиран во објективната реалност. За него, ликовниот критичар Jасмина Котевска ќе каже: