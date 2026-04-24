Градска тура со Бојана Јанева на 25 април

„Постземјотресни обележја во Центар“ е именувана градската тура со историчарката на уметност и кустос Бојана Јанева која ќе се одржи во сабота, 25. април, од 12:00 часот во Скопје.

Турата трае 90 минути и се почнува од Плочникот во Центар во 12 часот. Учеството на турата е бесплатно.

„Центарски прошетки – приказните зад градбите” како дел од Програмата за култура на Општина Центар за 2026 година работи на изградба на поинформирано, поповрзано и културно подинамично општество, каде јавниот простор станува заедничка територија на колективната меморија, дијалогот и граѓанската гордост. Проектот одговара на потребата за зголемена урбана писменост, поврзаност во заедницата и инклузивна ангажираност, додека го активира јавниот простор како место за учење, дијалог и гордост.

Дали некогаш сте застанале и навистина сте ги погледнале бетонските згради во центарот на Скопје покрај кои секојдневно поминувате?

Ова е покана за несекојдневна прошетка по секојдневните патеки, на која ќе ви ги раскажам приказните за визијата, за храброста и за солидарноста што стојат зад највпечатливите примери на бруталистичката архитектура во центарот на Скопје.