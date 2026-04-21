 Skip to main content
21.04.2026
Република Најнови вести
Вторник, 21 април 2026
Неделник

Долги аплаузи и повици за бис на концертот на Димов и Поповиќ во Белград

Култура

21.04.2026

Долги френетични аплаузи одекнуваа синоќа во музичката сала на Културен центар Београд, каде настапија македонските музички уметници Маја Поповиќ на пијано и Нинослав Димов на саксофон. Со висок професионализам и внимателно одбрана атрактивна програма, Димов и Поповиќ успеаја да ги освојат срцата на белградската публика.

На програмата, освен француски и шпански композиции, беа изведени и три композиции за пијано и саксофон од Димитрије Бужаровски. 

Организатор на концертот беше нашиот КИЦ во Белград, домаќин на настанот Културни центар Београд, а проектот беше поддржан од Министерството за култура и туризам. 

Поврзани вести

Музика  | 21.04.2026
Концерт на Камерниот оркестар „Солисти на ФМУ“
Музика  | 21.04.2026
ПАНУКЛА СЕСИИ #02: Кондовски/Јовановиќ/Теодосиев и Димовски/Џорлев/Циевски
Сцена  | 20.04.2026
Балканската сензација Јаков Јозиновиќ ова лето гостува во Охрид