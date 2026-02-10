Денеска ќе се знаат добитниците на годишните награди на ДПМ

Денеска, 10.2.2026 г., во 12 часот во Друштвото на писателите на Македонија на прес-конференција ќе бидат објавени добитниците на петте традиционални годишни награди на ДПМ за 2025 г. На конференцијата за печат ќе присуствуваат и претседател(к)ите на петте жири-комисии.

Во петок, 13.2.2026 г., во 12 часот во ДПМ ќе се одржи свеченото доделување на традиционалинте годишни награди на ДПМ. На настанот, со кој ќе се одбележат 79 години од основањето на Друштвото на писателите на Македонија, свои настапи ќе имаат Добрила Грашеска (вокал) и Бранислав Николов (гитара).