 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Неделник

Денеска ќе се знаат добитниците на годишните награди на ДПМ

Култура

10.02.2026

Денеска, 10.2.2026 г., во 12 часот во Друштвото на писателите на Македонија на прес-конференција ќе бидат објавени добитниците на петте традиционални годишни награди на ДПМ за 2025 г. На конференцијата за печат ќе присуствуваат и претседател(к)ите на петте жири-комисии.

Во петок, 13.2.2026 г., во 12 часот во ДПМ ќе се одржи свеченото доделување на традиционалинте годишни награди на ДПМ. На настанот, со кој ќе се одбележат 79 години од основањето на Друштвото на писателите на Македонија, свои настапи ќе имаат Добрила Грашеска (вокал) и Бранислав Николов (гитара).

Поврзани вести

Култура  | 09.02.2026
Друштвото на писателите на Македонија ќе ги објави добитниците на годишните награди
Култура  | 03.02.2026
Избрани финалистите за годишните награди на ДПМ за 2025
Музика  | 02.02.2026
Сите добитници на наградите Греми
﻿