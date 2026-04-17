80. години Драмски театар: Праизведба на „Мачкина глава“ од Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски

По повод 80-годишнината од основањето, Драмскиот театар ја најавува својата најнова премиера. На 21 април ќе се одржи праизведбата на претставата „Мачкина глава“ од Венко Андоновски, во режија на Дејан Пројковски.

Ликови и актерска екипа во претставата „Мачкина глава“ се: Спиридон – Рубенс Муратовски, Марија – Биљана Драгиќевиќ-Пројковска, Ѕвездан – Филип Трајковиќ, Симон – Александар Степанулески, Сара – Сара Климоска, Џорџ – Игор Ангелов, Мериен – Сања Арсовска, Штерјо – Златко Митрески и Панзо – Предраг Павловски.

Претставата ќе има и репризни изведби на 25 и на 30 април, со почеток во 20 часот