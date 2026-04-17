Атмосфера за паметење на концертот на Националниот џез оркестар и Ален Перез: Вистинско славење на музиката која ги прескокнува границите и ги обединува културите

Сцената на Националната опера и балет синоќа беше претесна да ја прими целата енергија што ја донесоа Националниот џез оркестар и светската музичка ѕвезда Ален Перез. Македонската публика имаше ретка привилегија да присуствува на концертот насловен „Cuban Jazz Explosion“, кој ги оправда сите очекувања.

Уште со првите тактови на неговата осумчлена ритам-секција „La Orquesta“, беше јасно дека ова нема да биде обичен џез концерт. Перез, кој е познат како мултиинструменталист и соработник на легендарниот Пако де Лусија, покажа зошто се смета за еден од најзначајните претставници на современата афро-кубанска музика.

Настанот понуди маестрален спој на салса, тимба и џез. Националниот џез оркестар уште еднаш ја потврди својата врвна професионалност, успешно вклопувајќи го својот звук во сложените кубански ритми. Публиката во еден глас го следеше ритамот на композициите кои зрачеа со автентична страст, типична за хаванските сцени.

Перез, како добитник на престижните награди „Grammy“ и „Latin Grammy“, доминираше на сцената со својот вокал и неверојатна харизма. Особено впечатливи беа моментите каде се чувствуваше влијанието на фламенкото – елемент кој Перез го усовршил низ годините, создавајќи препознатлив и енергичен звук.

Кулминацијата на вечерта се случи во вториот дел од концертот, кога динамиката на „Cuban Jazz Explosion“ ја крена целата сала на нозе. Со долг аплауз и неколку повици на бис, публиката не дозволуваше музичарите да ја напуштат сцената, потврдувајќи дека Скопје е жедно за вакви квалитетни светски соработки.

Овој настан не беше само концерт, туку вистинско славење на музиката која ги прескокнува границите и ги обединува културите.