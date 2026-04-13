 Skip to main content
13.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 13 април 2026
Неделник

32 писатели за деца и 19 илустратори од Македонија учествуваат на Саемот за книги за деца во Болоња

Култура

13.04.2026

Илустрациите на корицата на каталогот се земени од сликовницата „Тигар на улица“ на Билјана С. Црвенковска, илустрирана од нашата наградувана илустраторка Катерина Николовска

На Саемот за книги за деца во Болоња, Италија, кој почна денеска, на 13 април и ќе трае до 16 април учестуваат 32 писатели за деца и 19 илустратори од Македонија, а претставувањето на македонската литература и илустрација го орагнизира Македонската асоцијација на издавачи (МАИ).

Саемот за книга во Болоња важи за еден од најголемите светски настани во издаваштвото, посветено на книжевност за деца.

Меѓу претставените автори на книжевност за деца се Венко Андоновски, Николина Андова-Шопова, Иван Антоновски, Билјана Црвенковска, Лидија Димковска, Ника Гавровска, Бистра Георгиева, Ана Голејшка Џикова, Ана Јовковска, Сашо Кокаланов, Хана Корнети… Дел од претставените илустратори се Наташа Андонова, Ирина Атанаскова, Хари Дудески, Александра Филипоска, Здравко Гиров и други.

Поврзани вести

Култура  | 19.03.2026
Отворен конкурсот за наградите на МАИ за 2026 година
Култура  | 13.10.2025
„Читај во 7/8. Приказни со единствен ритам“ е мотото на овогодинешното претставување на македонската книжевност на Саемот на книгата во Франкфурт
Култура  | 06.05.2025
МАИ ја организира втората Фелоушип-програма за време на Саемот на книгата