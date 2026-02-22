 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Жена почина по удар од товарно возило во Струга

Хроника

22.02.2026

На 21.02.2026 околу 16.30 часот во ОВР Струга е пријавено дека на ул. „Струшки Кепенци“ во Струга товарно возило „ивеко“ со струшки регистарски ознаки управувано од Н.О.(57) од Струга удрило во 70-годишната И.И. од с. Мислодежда, струшко.

По несреќата И.И била пренесена во Медицинскиот центар Струга за укажување на лекарска помош каде подоцна починала.

Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Струга.

Во 21.40 часот полициски службеници го лишија од слобода Н.О. и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. 

