 Skip to main content
24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Во своето возило си чувал полициски униформи, за секој случај

Хроника

24.05.2026

– Во близина на угостителски објект во Струмица, полициски службеници извршиле преглед над лицето и патничко возило „фолксваген голф“ со беровски регистарски ознаки, во кое бил затекнат. Притоа, кај него била пронајдена бела прашкаста материја, за која тој во службен разговор изјавил дека е кокаин. Додека, при преглед на возилото, во багажниот простор биле пронајдени оружје, муниција и други делови од полициска опрема, за кои постои сомнение дека неовластено ги поседувал, информира денеска Министерството за внатрешни работи.

По документирање на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава

Поврзани вести

Хроника  | 22.02.2026
Жена почина по удар од товарно возило во Струга
Свет  | 08.10.2025
Германија ќе ѝ даде овластување на полицијата да соборува беспилотни летала
Хроника  | 23.08.2025
Полицијата го нашла возачот кој прегази две девојчиња на тротинет во Капиштец и го напушти местото