25.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Возач на мопед тешко повреден во сообраќајна несреќа

Хроника

25.02.2026

На 25.02.2026 во 01:35 часот во СВР Струмица е пријавено дека на магистралниот пат Струмица – Граничен премин Ново Село, во с.Турново, општина Босилово, се случила сообраќајна несреќа помеѓу мопед без регистарски ознаки, управувано од И.Ј.(45) од с.Бориево и товарно возило „ивеко“ со полуприколка со струмички регистарски ознаки, управувано од В.Г.(64) од Струмица, кој не застанал на местото, но по преземени мерки бил сопрен од полициски службеник, информира МВР.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот, констатирани во Медицински центар Струмица.

Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Струмица.

