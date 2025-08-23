Уапсен штипјанец кој со „бмв“ возел неверојатни 252 километри на час кај Гевгелија

36-годишен штипјанец е уапсен откако со автомобилот „БМВ“ возел со неверојатни 252 километри на час на автопатот во близина на Гевгелија, соопшти МВР.

На 22.08.2025 во 18:35 часот на автопат „Пријателство“, кај село Милетково, гевгелиско, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Гевгелија го лишиле од слобода Г.Ј.(36) од Штип. При сообраќајна контрола, полициски службеници констатирале дека Г.Ј. управувал патничко возило „БМВ“ со скопски регистарски ознаки со брзина од 252 километри на час на место каде што максималната дозволена брзина е 120 километри на час“, велат од полицијата.

За настанот бил запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија, а по документирање на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297-а од Кривичниот законик-„безобѕирно управување со моторно возило“, додаваат од МВР.