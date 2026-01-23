 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Пожарот кај Тутунски комбинат локализиран, нема повредени

Хроника

23.01.2026

 Пожарот во близина на Тутунскиот комбинат е локализиран. Избувнал во импровизирана автомеханичарска работилница. Причинета е материјална штета, но за среќа нема повредени лица. 

Командантот на Територијалната противпожарна единица на Град Скопје Звонко Томевски во изјава за МИА вели дека на терен интервенирале 10 пожарникари со три возила. 

– Пожарот е локализиран за кратко време, потоа се работеше на расчистување. Освен материјална штета, нема повредени лица, вели Томевски.

Чадот од пожарот можеше да се види од повеќе делови од градот.

Поврзани вести

Свет  | 19.01.2026
Најмалку 11 луѓе загинаа во пожар во трговски центар во Пакистан
Свет  | 18.01.2026
Голем пожар во близина на резервоари за гориво во атинска населба – изгасен по над пет часа
Хроника  | 17.01.2026
Пожар во куќа во Свети Николе – Ова се деталите
﻿