Повредени двајца возачи во сообраќајка во битолско

На 13.03.2026 во 21.12 часот во СВР Битола било пријавено дека на крстосница составена од патот А3 се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „шкода” со прилепски регистарски ознаки управувано од Ј.П.(33) од Битола и патничко возило „хјундаи” со битолски регистарски ознаки управувано од Д.П.(22) од с. Кукуречани општина Битола.

-Во несреќата возачот Д.П. се здобила со тешки телесни повреди констатирани од лекар од Клиничка болница Битола, додека возачот Ј.П. се здобил со телесни повреди, информира МВР.

Увидот го извршила увидната екипа на СВР Битола.