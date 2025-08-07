 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Пијани кочанчанец и беровчанка предизвикале сообраќајки

Хроника

07.08.2025

Две сообраќајни несреќи предизвикани од возачи под дејство на алкохол се регистрирани вчера во Штипско.

Прво во 19:30 часот во Кочани, полициски службеници од ОВР Кочани го лишиле од слобода А.М.(58) од Кочани. Околу 18:00 часот на ул.„Гоце Делчев“ во Кочани, тој со возило „мерцедес“ со кочански регистарски ознаки, кое го управувал, удрил во паркирано патничко возило „форд“ со кочански регистарски ознаки, а при вршење увид било констатирано дека го управувал возилото под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,93 промили алкохол во крвта.

Доцна ноќта во 03:20 часот на регионалниот пат Берово-Делчево, во атар на с.Чифлик, беровско, полициски службеници од Полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај Берово ја лишиле од слобода В.К.(23) од Берово. Управувајќи возило „матиз“ со беровски регистарски ознаки на патот, околу 02:50 часот, таа изгубила контрола и излетала од патот, а при вршење увид било констатирано дека го управувала возилото под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,59 промили алкохол во крвта.

По целосно документирање на случаите, против нив ќе биде поднесена пријава по член 297-а од кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“, велат од МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 05.08.2025
Возел со 2,39 промили алкохол во крвта – приведен возач во Македонски Брод
Хроника  | 22.07.2025
Уапсен пијан кавадарчанец кој предизвикал сообраќајка
Хроника  | 19.07.2025
19-годишник се силел со „крајслер“ низ град, го фатиле дека е пијан