Лучиќ: Телеком Србија вложува 50 милиони евра во Македонија

Генералниот директор на Телеком Србија, Владимир Лучиќ, во интервју за Newsmax Balkans откри дека компанијата влегува во нова фаза на развој на пазарот во Македонија со дополнителна инвестиција од 50 милиони евра. Целта е Телеком Србија да стане водечки телекомуникациски оператор во земјата, како што е тоа веќе постигнато во Црна Гора.

Пазарот во Македонија пазарот е исклучително конкурентен и на високо ниво на развој. Оптиката и мобилната телефонија се значително развиени, а ние сме нови играчи. Ќе се трудиме во блиска иднина да придонесеме за уште подобра конкурентност. Генерално, Западен Балкан е на високо ниво на развој на оптичка и мобилна инфраструктура. Доколку се погледнат некои истражувања што ги имаат спроведено Обединетите нации, може да се забележи дека степенот на развој на телекомуникациите во регионот е на високо ниво,“ додаде тој.

Говорејќи за тековните инвестиции во Македонија, Лучиќ нагласи дека досега се инвестирани 18 милиони евра како директна странска инвестиција.