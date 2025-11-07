Пијани агресивно се однесувале кон полициски службеници: Приведени две лица во Кавадарци

Две лица во Кавадарци биле лишени од слобода минатата ноќ – под дејство на алкохол, агресивно се однесувале кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија.

Како што попладнево информираа од Секторот за внатрешни работи – Велес, во 19:05 часот, полициски службеници од ОВР – Кавадарци го привеле М.Ј., 51-годишен кавадарчанец, затоа што во ходник од зградата каде живее во градот, агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија.

При преземање мерки, кај него биле измерени 1,44 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, појаснија оттаму.

Во 23:10 часот пак, полициски службеници од ОВР – Кавадарци го привеле Т.А., на возраст од 43 години од село Долна Бошава, кавадаречко. Тоа, затоа што, како што појаснија, на улица „7 Септември“ во Кавадарци, откако полициски службеници кои извршувале службени дејствија го забележале како го нарушува јавниот ред и мир со недолично и дрско однесување, тој агресивно се однесувал и кон нив.

При преземање мерки, кај него биле измерени 2,27 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, додадоа од СВР – Велес.