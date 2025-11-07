 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Пијани агресивно се однесувале кон полициски службеници: Приведени две лица во Кавадарци

Хроника

07.11.2025

Две лица во Кавадарци биле лишени од слобода минатата ноќ – под дејство на алкохол, агресивно се однесувале кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија.

Како што попладнево информираа од Секторот за внатрешни работи – Велес, во 19:05 часот, полициски службеници од ОВР – Кавадарци го привеле М.Ј., 51-годишен кавадарчанец, затоа што во ходник од зградата каде живее во градот, агресивно се однесувал кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија.

При преземање мерки, кај него биле измерени 1,44 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, појаснија оттаму.

Во 23:10 часот пак, полициски службеници од ОВР – Кавадарци го привеле Т.А., на возраст од 43 години од село Долна Бошава, кавадаречко. Тоа, затоа што, како што појаснија, на улица „7 Септември“ во Кавадарци, откако полициски службеници кои извршувале службени дејствија го забележале како го нарушува јавниот ред и мир со недолично и дрско однесување, тој агресивно се однесувал и кон нив.

При преземање мерки, кај него биле измерени 2,27 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, додадоа од СВР – Велес.

Поврзани вести

Хроника  | 25.10.2025
Уапсени шест возачи, тројца возеле со над 2 промили алкохол во крвта
Хроника  | 25.09.2025
Пијаните возачи во иднина ќе одговараат кривично
Хроника  | 24.09.2025
Лишени од слобода пет пијани возачи, регистрирани 644 сообраќајни прекршоци
﻿