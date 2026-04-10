10.04.2026
Петок, 10 април 2026
Кривична пријава за скопјанец за неовластено влегување и правење скици на воени објекти

10.04.2026

СВР Тетово поднела кривична пријава против скопјанец за неовластено влегување во воени објекти и правење скици на воени објекти.

СВР Тетово поднесе кривична пријава против А.Ш.(61) од с.Студеничани, Скопско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „неовластено влегување во воени објекти и правење на скици или цртежи на воени објекти и борбени средства“ – соопшти Министерството за внатрешни работи.

Како што информираат од МВР, на 17.02.2025, пријавениот како возач на автобус од фирма со која Министерството за одбрана имало склучено договор за организиран меѓугарнизонски превоз, во кругот на касарната во Тетово направил три видео записи кои ги споделил преку мобилна апликација.

