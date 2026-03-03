 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Кривичен суд Скопје одреди 48 часовен притвор за Стојанче Јовановски

Хроника

03.03.2026

Судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје определи мерка краткотраен притвор од 48 часа против Стојанче Јовановски, сопругот на 31-годишната жена, која заедно со своето 6-годишно дете падна од балкон во Карпош, кој се сомничи за наведување на сторување самоубиство, нанесување телесни повреди и загрозување на сигурноста.

Стојанче Јовановски имал 10 кривични пријави за насилен криминал, имотни деликти и дрога

Мерката краткотраен притвор, како што посочуваат од Обвинителството, е за обезбедување докази во однос на сомненијата и за да се изршат вештачења, анализи на камери, известувања од претрес и други дејствија.

Притворската мерка е неопходна со цел преземање на сите истражни дејствија со цел обезбедување докази во однос на сомненијата. По предлог на јавниот обвинител, судот определи притвор, се вели во соопштението од Обвинителство.

За лицето, како што информираат од Обвинителство, постојат сомненија за сторени кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска со став 1, Загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став 1 и Наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од Кривичниот законик.

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, претходно денеска на прес-конференција информираше дека против Стојанче Јовановски имало 10 пријави за насилен криминал, имотни деликти и недозволена трговија со дрога, како и дека тој е приведен и против него ќе бидат поднесени кривични пријави за наведување на сторување самоубиство, нанесување телесни повреди и загрозување на сигурноста.

Како што појасни Тошковски, пред падот имало расправија меѓу сопружниците и интервенција на полицијата по пријава за насилство.

Тошковски: Два часа пред трагичниот настан, полицијата била пред зградата и разговарала по пријава за расправија меѓу сопружниците
Имало повеќе пријави за нарушени односи меѓу сопружниците, но Ивана се повлекувала

