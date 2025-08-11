 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Кавадарчанец вознемирувал и се заканувал на малолетна девојка, таткото пријавил во полиција

Хроника

11.08.2025

МВР

Полициски службеници во 00:10 часот денеска го лишиле од слобода С.Р., 42-годишен кавадарчанец, постапувајќи по претходна пријава од 43-годишен татко од Кавадарци, дека во близина на угостителски објект во градот, на неговата малолетна ќерка, С.Р. најпрво не ѝ дозволувал да замине и ја повлекол кон себе, а откако се оттргнала ѝ се заканувал, информираат од Секторот за внатрешни работи – Велес.

С.Р. бил задржан во полициска станица. Како што појаснуваат од СВР – Велес, известен е јавен обвинител и по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

