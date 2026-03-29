29.03.2026
Недела, 29 март 2026
Кавадарчанец лишен од слобода по пријава за физички напад врз неговиот 74-годишен татко

29.03.2026

Кавадарчанец бил лишен од слобода, по пријава во полиција за закани и физички напад врз неговиот татко, соопштија денеска од Секторот за внатрешни работи – Велес.

Полициски службеници од ОВР – Кавадарци во текот на вчерашниот ден го лишиле од слобода С.Ј., 48-годишен кавадарчанец, по претходна пријава дека во домот физички го нападнал неговиот 74-годишен татко и му се заканувал. С.Ј. бил задржан во полициска станица, известен бил јавен обвинител. По документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираа од СВР – Велес.

Поврзани вести

Свет  | 28.03.2026
Руски напад врз Одеса: Евакуирано породилиште, едно лице убиени, десетмина повредени
Свет  | 27.03.2026
Иран соопшти дека се нападнати две нуклеарни постројки
Свет  | 26.03.2026
Украина ја нападна втората по големина нафтена рафинерија во Русија
