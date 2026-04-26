Недела, 26 април 2026
Јане Ченто утре на прес пред ОЈО ќе објави детали од кривична пријава поднесена против поранешна обвинителка за 27 април

Фото: ФБ на Јане Ченто

Прес-конференција утре во 12:00 часот пред Основното јавно обвинителство ќе одржи Јане Ченто на која ќе бидат споделени информации за поднесување кривична пријава против поранешен јавен обвинител и ќе бидат изнесени детали и аргументи поврзани со постапката за настаните од 27 април.

-Време е за вистинска правда и вистината за 27 април. Ве покануваме да присуствувате на прес-конференција која ќе се одржи на 27 април 2026 година во 12:00 часот пред Основното јавно обвинителство. На прес-конференцијата ќе бидат споделени информации за поднесување кривична пријава против поранешен јавен обвинител со иницијали В.Р. и ќе бидат изнесени детали и аргументи поврзани со постапката – се наведува во најавата.

Во најавата Ченто наведува дека ова претставува почеток на процес за утврдување одговорност и расчистување на сите околности поврзани со судскиот процес за 27 април.

-Во име на опфатените со судскиот процес изјава за медиумите ќе даде Јане Ченто, се вели во најавата. 

