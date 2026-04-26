26.04.2026
Изгореа два автомобили во скопски Карпош утринава

Два автомобили целосно изгореа утринава околу 5 часот на паркинг во близина на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, при што благодарение на брзата интервенција на пожарникарите беше спречено ширење на огнот кон други возила и објекти.

Гевгелиски се запалените возила во Карпош 1

Според сведоштва на станари од околните згради, пред да го забележат пожарот, слушнале звуци налик на пукање и почувствувале силен и непријатен мирис.
Пожарот избувнал на паркинг простор каде биле паркирани десетици автомобили, што дополнително ја зголемило опасноста од поголема материјална штета. Огнот зафатил две возила кои целосно изгореле.

Жителите од околината изразуваат сомнеж дека пожарот можеби е подметнат, но засега нема официјална потврда за причините.

Во непосредна близина на местото на настанот се наоѓа и Амбасадата на Унгарија, но нема информации за евентуално загрозување на објектот.

Надлежните служби извршиле увид, а полицијата треба да утврди како дошло до избувнување на пожарот.

