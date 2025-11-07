 Skip to main content
07.11.2025
Петок, 7 ноември 2025
Истражна постапка за убиство кај Чашка: Еден осомничен, се трага по втор извршител

07.11.2025

Основното јавно обвинителство во Велес поведе истрага против едно лице осомничено за убиство, извршено во близина на селото Бусилци, општина Чашка. Според обвинителството, осомничениот заедно со уште едно засега непознато лице на 5 ноември го намамил велешанецот Ѓело Ѓошев и со автомобил го однел на местото викано Поројница.

Таму, како што се сомнива обвинителството, двајцата му пукале на Ѓошев со огнено оружје и му нанеле прострелна рана во главата, од која тој починал на лице место.

Осомничениот, кој и претходно бил осудуван за разбојништво, по убиството се обидел да ги прикрие трагите од злосторството за да ја отежне истрагата, велат од обвинителството.

Јавниот обвинител до судот доставил предлог за определување притвор, со образложение дека постои опасност од бегство, можност осомничениот да влијае врз сведоците или да го повтори делото.

Полицијата, по наредба на обвинителството, продолжува со интензивна истрага за идентификација на вториот соизвршител и утврдување на мотивите за убиството.

