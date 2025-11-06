 Skip to main content
06.11.2025
Република Најнови вести
Четврток, 6 ноември 2025
Неделник

Голема акција низ Скопје, претреси на повеќе локации, се апсат директори

Хроника

06.11.2025

МВР

Истражители од Истражниот центар на ОЈО ГОКК и единиците на Министерството за внатрешни работи (МВР) вршат претреси на повеќе локации низ државата поради сомнежи за корупција, информираат денеска од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК).

-Во моментов истражители од Истражниот центар на ОЈО ГОКК и единиците на Министерството за внатрешни работи (МВР), под раководство на јавен обвинител од ова Обвинителство, вршат претреси на повеќе локации низ државата, велат од ОЈО ГОКК.

Претресите, како што додаваат, се поради основано сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа.

Поврзани вести

Хроника  | 01.11.2025
Претрес во охридско, пронајдени дрога, оружје и муниција, лишено од слобода едно лице, следува пријава
Хроника  | 10.08.2025
Претрес во гостиварско, пронајдена дрога, приведено едно лице
Хроника  | 12.07.2025
Претрес во Струмица, пронајден хашиш
﻿