 Skip to main content
06.11.2025
Република Најнови вести
Четврток, 6 ноември 2025
Неделник

ДИК го отфрли приговорот за гласањето на пет избирачки места во Општина Брвеница, во тек е разгледување на приговорите за Општина Шуто Оризари

Македонија

06.11.2025

Во тек е разгледувањето на 16 приговори кои се доставени до Државната изборна комисија (ДИК) за постапките за гласање и за сумирање на резултати во три општини – Брвеница, Шуто Оризари и Карпош.

Членовите на ДИК едногласно го отфрлија приговорот доставен од кандидатот за градоначалник Хаќим Рамадани за Општина Брвеница за пет избирачки места во оваа општина. Ангелчо Ристов член на ДИК образложи дека приговорот содржи правно неформални недостатоци, бидејќи е поднесен од кандидат за градоначалник, а според законот треба да го поднесе подносителот на кандидатската листа. Членовите на ДИК приговорот го отфрлија како недозволен.

За Општина Шуто Оризари поднесени се 13 приговори, од кои 10 се од коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО- ДПМНЕ, а три приговори се од Сојузот на Роми.

Од страна на ДИК беше отворен избирачкиот материјал за Избирачко место 29 56, бидејќи имало сомнежи за несовпаѓање на две гласачки ливчиња. Откако беа преброени гласачките ливчиња од гласањето на избирачкото место, неискористените гласачки ливчиња и целокупниот изборен материјал, членовите на ДИК констатираа дека нема утврдено гласачко ливче повеќе, и ова не претставува основа за поништување на гласањето на ИМ 29 56 во Општина Шуто Оризари. Според нив, единствено што треба да се направи промена е бројот на гласовите за кандидатот со реден број 9 кој има два гласа помалку, а неважечки ливчиња не се осум, туку се вкупно 10. Членовите на ДИК овој приговор го одбија.

Во тек е броењето на гласачките ливчиња и анализа на целиот изборен материјал за ИМ 29 71 во Општина Шуто Оризари, а за кој подносител е коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ.

Членовите на ДИК на 156 седница разгледуваат 16 приговори за општините Брвеница, Шуто Оризари и Карпош.

Поврзани вести

Македонија  | 06.11.2025
АВМУ: 562 часа платеното политичко рекламирање на радиодифузерите за првиот круг од кампањата за Локалните избори
Македонија  | 06.11.2025
ДИК ги објави конечните резулати за избор на градоначалници во 29 општини и Град Скопје, приговорите за Брвеница, Карпош и Шуто Оризари ќе се разгледуваат денеска
Македонија  | 05.11.2025
ДИК: Поднесени 16 приговори за гласањето во вториот круг од локалните избори
﻿