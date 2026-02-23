 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Претрес во Битола, пронајдена дрога, поднесена кривична пријава против едно лице

Хроника

23.02.2026

Криминалистичката полиција при СВР Битола, до Основното јавно обвинителство Битола, поднесе кривична пријава против Л.Б.(29) од Битола поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори”.

Имено, пријавениот подолг период нелегално набавувал поголема количина на марихуана, која ја чувал во визба од зградата каде живее во Битола и ја препакувал за продажба на наркозависници на подрачје на Битола. На 21.02.2026, со судска наредба, бил извршен претрес во домот и други помошни простории кај пријавениот, при што биле пронајдени и одземени марихуана и дигитална вага.

Од страна на судија на предходна постапка на Л.Б. му била одредена мерка притвор во траење од 30 дена.

Поврзани вести

Хроника  | 20.02.2026
Десет лица осомничени во истрагата за запленетите 40 тони канабис, двајца се во 48-часовен притвор
Хроника  | 19.02.2026
Тошковски: Кривични пријави за 10 лица за запленетата марихуана во Србија, двајца се веќе во притвор
Македонија  | 19.02.2026
Мицкоски: Истрагата за дрогата оди до лица од опозицискиот блок и порано активни политичари, се ќе биде поткрепено со докази
﻿