06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
Неделник

Државјанин на Естонија во Кисела Вода неколупати силувал 14-годишно дете

Хроника

06.03.2026

Фрипик

СВР Скопје-Единицата за насилен криминал-Одделение за крвни и сексуални деликти поднесе кривична пријава против Т.Т.(56) од Естонија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „силување на дете кое не наполнило 15 години“.

Во различен период во повеќе наврати, тој извршил полови дејствија врз 14-годишен малолетник.

Извршен бил претрес во домот каде престојувал на подрачјето на Кисела Вода, при што биле пронајдени и одземени предмети за кои постои основано сомнение дека се поврзани со делото, а од судија на претходна постапка одредена му е мерка притвор во траење од 30 дена.

