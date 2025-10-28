 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Дојави за бомби во основни училишта во Скопје и Куманово

Хроника

28.10.2025

Во неколку основни училишта во Скопје и Куманово вечерва на електронските адреси пристигнале пораки за поставени експлозивни направи. МВР информира дека во тек се проверки во училиштата. 

Денеска (28.10.2025) околу 18:00 часот во СВР Скопје и СВР Куманово пријавено е дека на емаил адресите во неколку основни училишта пристигнати се пораки за поставени експлозивни направи во училишта. Во тек се проверки од страна на полициски службеници, информираат од МВР.

Според објави на некои медиуми, дојави за бомби во Скопје пристигнале на електронските адреси на училишта во Општина Аеродром, по што сите попладневни активности во тие училишта биле прекинати, а децата биле испратени дома.

СВР Куманово попладнево потврди дека во неколку основни училишта пристигнати се пораки за поставени експлозивни направи во училиштата. 

Денеска околу 18:00 часот во СВР Скопје и СВР Куманово пријавено е дека на е-адресите во неколку основни училишта пристигнати се пораки за поставени експлозивни направи во училишта. Во тек се проверки од страна на полициски службеници, соопшти СВР Куманово.

Претходно од Секторот за образование од Општина Куманово потврдија дека на е-адресите во училиштата пристигнале дојави за наводно поставени бомби 

Дојавата за бомби е испратена по електронски пат, нешто после 17 часот. Од училиштата повикале полиција која мошне бргу пристигнала, учениците безбедно се евакуирани. Останува на службите да ја проверат состојбата, изјави раководителот на Секторот за образование Александар Јовановиќ. 

