Тоневски: Населба за млади во Пробиштип и бесплатен канцелариски простор за млади кои сакаат да отворат приватен бизнис

Тони Тоневски, кандидат за градоначалник за општина Пробиштип, од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, гостуваше во емисијата Директно на Телма телевизија, при што го соопшти неговиот мотив за повторната кандидатура за градоначалник на општина Пробиштип, а тоа е што во изминатите 8 години општината, како што кажа тој тоне во апатија и безидејност, а евидентно е и отсуството на идеа, план, визија и конкретна реализација на проекти.

Тоневски истакна дека во текот на неговиот мандат, главен приоритет ќе биде економскиот развој на општина Пробиштип преку отворање на нови индустриски зони, создавање на услови за отворање на нови мали и средни претпријатија како и изготвување на водич за инвеститори и истовремено ја стимулира и важноста од измената на генералниот урбанистички план како и донесувањето на нови детални урбанистички планови.

Мојот главен приоритет во мојот мандат ќе биде економскиот развој на Пробиштип, задржување на младите, да останат да живеат во Пробиштип. Токму во таа насока, најважно од се е да се направи, почетно измена на генералниот урбанистички план, донесување на нови детални урбанистички планови, отворање на индустриски зони пред се за лесна и незагадувачка индустрија со што ќе го зголемиме интересот, ќе направиме и водич за инвеститори, ќе им подадеме рака на сите коишто сакаат да инвестираат. Моја цел ќе биде да овозможиме отворање на нови помали претпријатија, мали и средни претпријатија, за што во моментот нема ниту една слободна парцела, ниту една индустриска зона“, рече Тоневски.

Тој додаде дека неговиот фокус во текот на неговиот мандат ќе биде и задржувањето на младите во општината, најнапред преку мерката за субвенционирање на млади брачни парови до 35 години, за купување на парцели за изградба на куќи, како и бесплатно користење на општински простории за млади кои сакаат да отворат приватен бизнис.

Ќе направам населба за млади, каде што ќе им понудам да купат сопствена земја по 1 евро од квадрат, да се ослободат од комуналии плаќање, да направам комплетна инфраструктура во таа населба, да им обезбедам бесплатен канцелариски простор на сите млади коишто сакаат да отворат приватен бизнис, општински простории и нормално да се инвестира во спортот, во културата, да се направат фестивали“, изјави Тоневски.

Тој заклучи дека неговото водство во првиот круг се должи на различните концепти, а граѓаните точно ја гледаат разликата и визијата и е сигурен во убедлива победа во недела.