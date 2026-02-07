 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

21 тон марихуана запленети од „CBD Medplant“ – фирма со заевско-сдсмовска сенка

Хроника

07.02.2026

Министерството за внатрешни работи продолжува со интензивните акции против нелегалната трговија и производство на марихуана. Утрово, во координирана и обемна полициска операција, од фирмата „CBD Medplant“ биле запленети дури 21 тон марихуана.

Како формален сопственик на компанијата во документацијата се јавува Христијан Котев, но според информации до кои дојде редакцијата, реалната контрола над фирмата ја имал неговиот татко, Тони Коцев.

Коцев е познат во јавноста како поранешен претседател на огранокот на СДСМ во Ново Село, а неговото име подолг период се поврзува со повеќе бизнис-активности. Дел од тие бизниси, според нашите сознанија, имаат блиски релации со Вице Заев, брат на поранешниот премиер Зоран Заев.

Акцијата отвора сериозни прашања за злоупотреба на законските можности за производство на канабис, како и за можната политичка заштита и мрежи што стојат зад овој бизнис. Од МВР најавуваат продолжување на истрагата и целосно расчистување на случајот.

