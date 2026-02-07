Зеленски: Синоќа бевме нападнати со 400 руски дронови и 40 ракети

Руските сили започнаа голем напад врз Украина во текот на ноќта, испукувајќи повеќе од 400 дронови и околу 40 ракети, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Главни цели на нападите беа енергетски објекти низ целата земја, објавуваат украинските медиуми.

Претседателот Зеленски објави детали за нападот на социјалната мрежа „X“.



„Главни цели беа енергетската мрежа, производствените капацитети и дистрибутивните трафостаници. Штети се регистрирани во регионите Волин, Ивано-Франкивск, Лвов и Ривнон. Во Ривно е оштетена станбена зграда“, рече тој.

„Во Ладижин, Виничка област, дронови ја погодија административната зграда на земјоделско училиште. Имаше напади и во областите Киев и Харков. Во некои региони, силите за воздушна одбрана сè уште дејствуваат“, додаде Зеленски, повикувајќи ги партнерите да обезбедат повеќе ракети за системите за воздушна одбрана.