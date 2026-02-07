 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Зеленски: Синоќа бевме нападнати со 400 руски дронови и 40 ракети

Свет

07.02.2026

Руските сили започнаа голем напад врз Украина во текот на ноќта, испукувајќи повеќе од 400 дронови и околу 40 ракети, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.
Главни цели на нападите беа енергетски објекти низ целата земја, објавуваат украинските медиуми.

Претседателот Зеленски објави детали за нападот на социјалната мрежа „X“.


„Главни цели беа енергетската мрежа, производствените капацитети и дистрибутивните трафостаници. Штети се регистрирани во регионите Волин, Ивано-Франкивск, Лвов и Ривнон. Во Ривно е оштетена станбена зграда“, рече тој.

„Во Ладижин, Виничка област, дронови ја погодија административната зграда на земјоделско училиште. Имаше напади и во областите Киев и Харков. Во некои региони, силите за воздушна одбрана сè уште дејствуваат“, додаде Зеленски, повикувајќи ги партнерите да обезбедат повеќе ракети за системите за воздушна одбрана.

