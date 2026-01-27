УЈП: Преземаме активности со цел даночните обврзници непречено да ги исполнат законските обврски

Управата за јавни приходи (УЈП) тековно презема активности во рамките на своите надлежности со цел даночните обврзници непречено да ги исполнат законските обврски за поднесување ДДВ-04 пријава, информираат од УЈП по реакциите дека поради технички проблеми во функционирањето на системите на УЈП, даночните обврзници биле оневозможени да поднесат ДДВ-04 пријава за последниот даночен период. Нагласуваат дека во периодот на масовно поднесување на пријавите не биле забележани технички проблеми во функционирањето на системот.

Во таа насока, како што велат, користејќи ги сите расположливи официјални канали, пред истекот на законскиот рок за доставување на ДДВ-04 пријавите, од нивна страна објавено е соопштение на официјалната веб-страница на УЈП на 23.1.2026 година со апел до сите даночни обврзници навремено да ги достават потребните документи до своите сметководители и да ја исполнат законската обврска за поднесување и плаќање на данокот на додадена вредност искажан во месечните и тримесечните ДДВ-пријави и да ги исполнат своите законски обврски навремено за да избегнат стрес и дополнителни финансиски трошоци. Линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/1188 .

Проследени се и превентивни пораки преку електронската пошта [email protected] на 22.1.2026 година до 2.534 даночни обврзници, кои имаат обврска да поднесат ДДВ-пријава за даночниот период 1.12.2025 – 31.12.2025 година, како и на 23.1.2026 година до 11.967 даночни обврзници, кои имаат обврска да поднесат ДДВ-пријава за даночниот период 1.10.2025 – 31.12. 2025 година, посочуваат од УЈП.

Нагласуваат дека во периодот на масовно поднесување на пријавите Управата за јавни приходи обезбеди континуирана техничка поддршка и достапност на ресурсите, вклучително и увид во функционалноста на системите во согласност со кој не беа забележани технички проблеми во функционирањето на системот.

За тоа е објавено соопштение на официјалната веб-страница на УЈП на 26.1.2026 година со укажување дека поднесувањето голем број на ДДВ-04 пријави во последниот ден значително го оптоварува електронскиот систем поради што можно е зголемување на времето на чекање за обработка на даночните пријави. Линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/1189