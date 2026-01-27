 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Aмериканката Ива Јовиќ е новата тениска надеж, запаметете го нејзиното име

Останати спортови

27.01.2026

 Белоруската тенисерка Арина Сабаленка ги сумираше впечатоците по својот натпревар против Американката Ива Јовиќ во четвртфиналето на Отвореното првенство на Австралија во 2026 година.

Белоруската победи во два сета, 6:3 и 6:0. Осумнаесетгодишната Јовиќ за прв пат стигна до четвртфиналето на еден Грен слем турнир.

– Овие тинејџерки ме тестираа во последните два натпревара. Таа е неверојатен талент. Не гледајте го резултатот, беше тежок натпревар. Таа одигра неверојатен тенис и ме турна на повисоко ниво. Многу сум среќна со победата бидејќи беше тешка борба. Чувствував дека морам да засилам и да извршам уште поголем притисок врз неа бидејќи видов дека е млада и полна со енергија. Сфатив дека ќе се бори до крај, без оглед на резултатот, изјави Сабаленка по мечот.

Во полуфиналето на Грен слемот во Мелбурн, Сабаленка ќе се соочи со победничката од мечот у Коко Гоф (САД) – Елина Свитолина (Украина)

