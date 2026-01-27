Aмериканката Ива Јовиќ е новата тениска надеж, запаметете го нејзиното име

Белоруската тенисерка Арина Сабаленка ги сумираше впечатоците по својот натпревар против Американката Ива Јовиќ во четвртфиналето на Отвореното првенство на Австралија во 2026 година.

Белоруската победи во два сета, 6:3 и 6:0. Осумнаесетгодишната Јовиќ за прв пат стигна до четвртфиналето на еден Грен слем турнир.

– Овие тинејџерки ме тестираа во последните два натпревара. Таа е неверојатен талент. Не гледајте го резултатот, беше тежок натпревар. Таа одигра неверојатен тенис и ме турна на повисоко ниво. Многу сум среќна со победата бидејќи беше тешка борба. Чувствував дека морам да засилам и да извршам уште поголем притисок врз неа бидејќи видов дека е млада и полна со енергија. Сфатив дека ќе се бори до крај, без оглед на резултатот, изјави Сабаленка по мечот.

Во полуфиналето на Грен слемот во Мелбурн, Сабаленка ќе се соочи со победничката од мечот у Коко Гоф (САД) – Елина Свитолина (Украина)