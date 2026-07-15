Ристески: Потрошувачката кошничка е донесена, очекувам примената да почне од септември

Просечната потрошувачка кошничка е веќе изработена, донесена е и прифатена од Економско-социјалниот совет, но се усогласуваат податоците со Државниот завод за статистика. Очекувам, ако се усогласиме, од септември да почнеме да ја применуваме – рече денеска заменик-министерот за економија, Марјан Ристески.

Одговорајќи на новинарски прашања по работниот состанок во Стопанската комора, Ристески уште еднаш истакна дека просечната потрошувачка кошничка не е пандан на минималната потрошувачка кошничка.