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Регионална работилница во Битола за Стратегија за развој на туризмот 2027-2032

Економија

23.07.2026

Во Битола се одржа регионална работилница за Пелагонискиот плански регион со која Министерството за култура и туризам го продолжува процесот на изработка на Стратегија за развој на туризмот на Македонија за период 2027 – 2032 година.

На работилницата учествуваа претставници на општините од овој регион, како и претставници од јавниот, невладиниот и приватниот сектор. 

Како град со големо културно и историско наследство, Битола има капацитет да напредува во сите областа, вклучително и туризмот, кој пак ја афирмира нашата Општина, но во исто време има свое влијание и врз подобрувањето на економската слика. Ние големо внимание посветуваме на патната инфраструктура, многу важна и за туристите, а изградбата на автопатот од Прилеп кон Битола ќе има сериозно позитивно влијание врз подобрување на туристичката слика за нашиот град – истакна градоначалникот Тони Коњановски.

Учесниците на работилницата беа запознати со истражување за туристичката побарувачка, пазари и трендови, туристичката понуда, економските ефекти и организација и менаџмент со туризмот.  

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