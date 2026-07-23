Матео Берентини полуде по оваа диџејка

Светските медиуми пишуваат дека Италијанецот Матео Берентини е во врска со јужнокорејската диџеј ѕвезда Пеги Гу. Тие беа видени заедно на Ибица, а тенисерот се заљубил во бринетата, па затоа се заедно на Миконос, а тенисот очигледно е во позадина.

На видео кое се појави на социјалните мрежи, Беретини може да се види како ужива покрај Пеги Гу додека таа настапува на микстејпот. Италијанецот танцуваше и видливо уживаше во времето поминато во нејзино друштво, што дополнително ги поттикна шпекулациите дека меѓу нив има нешто повеќе од пријателство.