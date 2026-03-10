Петрова: Минатата година инспекторите од УЈП направиле 6.300 теренски контроли, секоја четврта завршува со неправилност во евидентирање на готовински промет

Минатата година инспекторите од УЈП направиле 6.300 теренски контроли и како што изјави директорката на УЈП, Елена Петрова, тие покажуват дека „состојбите на терен не се добри, затоа што секоја четврта контрола завршува со неправилност во евидентирање на готовински промет“. По контролите биле изречени 3.200 глоби и 120 мерки за привремена забрана за вршење дејност со запечатување на објектите. Мината година имало и 4.200 советодавни посети во ризични дејности за генерирање сива економија.

– Селекцијата на објектите каде што се вршат контролите не е субјективна, туку се темели на анализа на ризик. Контролите сега не се само пребројување на касите, туку навлегуваме и во економската суштина на работењето-изјави Петрова.

Денес имаше средба Совет за даночна усогласеност составен од претставниците на УЈП и даночните обврзници, а присутен беше и Државниот пазарен инспекторат, фокусот беше ставен на сивата економија која нанесува штета на државната каса, но значи и нелојална конкуренција за компаниите.

– Сивата економија е системски предизвик и долгогодишно егзистира. Борбата не можеме да ја водиме со изолирани мерки, туку се потребни континуирани политики и поврзан институционален пристап, затоа повеќе државни органи потпишаа партнерство за бора против неформална економија-рече директорката.

Таа потенцираше дека активистите на УЈП не значат повеќе контроли и повеќе казни, туку разни мерки. Минатата година фокусот бил ставен на угостителство, трговија на мало и некои услужни дејности.