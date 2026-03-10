 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Петрова: Минатата година инспекторите од УЈП направиле 6.300 теренски контроли, секоја четврта завршува со неправилност во евидентирање на готовински промет

Економија

10.03.2026

Минатата година инспекторите од УЈП направиле 6.300 теренски контроли и како што изјави директорката на УЈП, Елена Петрова, тие покажуват дека „состојбите на терен не се добри, затоа што секоја четврта контрола завршува со неправилност во евидентирање на готовински промет“. По контролите биле изречени 3.200 глоби и 120 мерки за привремена забрана за вршење дејност со запечатување на објектите. Мината година имало и 4.200 советодавни посети во ризични дејности за генерирање сива економија.

– Селекцијата на објектите каде што се вршат контролите не е субјективна, туку се темели на анализа на ризик. Контролите сега не се само пребројување на касите, туку навлегуваме и во економската суштина на работењето-изјави Петрова.

Денес имаше средба Совет за даночна усогласеност составен од претставниците на УЈП и даночните обврзници, а присутен беше и Државниот пазарен инспекторат, фокусот беше ставен на сивата економија која нанесува штета на државната каса, но значи и нелојална конкуренција за компаниите.

– Сивата економија е системски предизвик и долгогодишно егзистира. Борбата не можеме да ја водиме со изолирани мерки, туку се потребни континуирани политики и поврзан институционален пристап, затоа повеќе државни органи потпишаа партнерство за бора против неформална економија-рече директорката.

Таа потенцираше дека активистите на УЈП не значат повеќе контроли и повеќе казни, туку разни мерки. Минатата година фокусот бил ставен на угостителство, трговија на мало и некои услужни дејности.

– Ризикот таму произлегува од тоа што плаќањата се претежно готовински кои ја хранат сивата економија. Оваа година продолжуваме во овие дејности, но се насочуваме и кон други кои се поврзани во со синџирот на угостителските или малопродажните објекти. Покрај овие дејности на дистрибуција, активностите продолжуваат и кон издавање, ќе работиме пофокусирано на краткотрајното издавање, односно на туристичките капацитети – рече Петрова.

Поврзани вести

Сервиси  | 24.02.2026
Почнува процесот за враќање на солидарниот данок, компаниите дo УЈП треба да поднесат барање
Економија  | 14.02.2026
УЈП: Се приближува рокот за поднесување пресметки за доход остварен од работа во странство во 2025 година
Македонија  | 17.01.2026
УЈП за апсењата: Нулта толеранција за корупција, презумција на невиност за сите постапки
﻿