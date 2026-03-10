Потребни се стимулации за нови студенти по архивистика

Министерката Јаневска на средба со првите луѓе од Државниот архив, Институтот за национална историја, Биро за развој и Филозофскиот факултет

Во Државниот архив денес се одржа средба со министерката за образование проф. д-р Весна Јаневска, директорот на Државниот архив м-р Димитар Богески, заменичката директор Тренделина Деари и раководствата на, Институтот за национална историја, Филозофскиот факултет и Бирото за развој на образованието.

Се разговараше за продлабочување на соработката, дигитализација на архивскиот материјал и можноста оргиналните архивски материјали да станат дел од учебниците.

Беше истакната и потребата од стимулации за нови студенти по архивистика – стипендии, поддршка и подобра валоризација на професијата.

Заеднички се дојде до заклучок дека: Силната институционална координација е клучна за развој на архивистиката, историографијата и нивното поврзување со младите генерации.