 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник
Министерката Јаневска на средба со првите луѓе од Државниот архив, Институтот за национална историја, Биро за развој и Филозофскиот факултет

Потребни се стимулации за нови студенти по архивистика

Македонија

10.03.2026

Во Државниот архив денес се одржа средба со министерката за образование проф. д-р Весна Јаневска, директорот на Државниот архив м-р Димитар Богески, заменичката директор Тренделина Деари и раководствата на, Институтот за национална историја, Филозофскиот факултет и Бирото за развој на образованието.

Се разговараше за продлабочување на соработката, дигитализација на архивскиот материјал и можноста оргиналните архивски материјали да станат дел од учебниците.

Беше истакната и потребата од стимулации за нови студенти по архивистика – стипендии, поддршка и подобра валоризација на професијата.

Заеднички се дојде до заклучок дека: Силната институционална координација е клучна за развој на архивистиката, историографијата и нивното поврзување со младите генерации.

Поврзани вести

Култура  | 02.03.2026
Државниот архив во март ќе објавува серијал посветен на жените кои оставиле траен печат во политичкиот, општествениот, културниот и научен развој на Македонија
Култура  | 20.02.2026
Државниот архив денеска ќе ја промовира книгата „Писма на Љубомир Милетич до Афанасиј М. Селишчев (историја на една мистификација)“ од авторите Бранислав Светозаревиќ и Драган Јакоски
Македонија  | 14.02.2026
Јаневска: Немаме време за просечни и потпросечни резултати, МОН законски и финансиски поддржува напредок
﻿