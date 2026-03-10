Летно сметање на времето 2026: Кога почнува и како да се подготвиме?

Летното сметање на времето и во 2026 година ќе донесе традиционално поместување на стрелките на часовникот еден час нанапред. Промената ќе се случи во недела, на 29 март 2026 година, во 02:00 часот по полноќ, кога времето ќе се помести на 03:00 часот. Тоа значи дека ќе спиеме еден час помалку, но ќе добиеме подолги и посветли попладниња.

Практиката на сезонско поместување на времето се применува во најголем дел од европските земји, во согласност со правилата на Европска Унија. Целта е подобро искористување на дневната светлина и потенцијално намалување на потрошувачката на електрична енергија. Иако во изминатите години се отвори дебата за укинување на оваа практика, засега не е донесена конечна одлука и системот останува на сила.

Промената на времето кај дел од луѓето може привремено да предизвика замор, нарушен сон или намалена концентрација, особено во првите неколку дена. Затоа експертите советуваат постепено прилагодување – легнување 15 до 20 минути порано неколку дена пред промената, избегнување користење мобилни телефони и компјутери непосредно пред спиење и повеќе изложување на природна светлина наутро.

Прашањето за укинување на сезонското поместување на часовникот беше иницирано од Европска комисија по широка јавна консултација, но поради различни ставови меѓу земјите членки, процесот остана без финална одлука. До тогаш, граѓаните ќе продолжат двапати годишно да ги поместуваат часовниците – во март нанапред и во октомври наназад.

Со доаѓањето на летното сметање на времето, деновите стануваат подолги, а пролетните и летните активности добиваат повеќе простор во попладневните часови. За многумина, ова е и симболичен почеток на потоплиот и поактивен дел од годината.