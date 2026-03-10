Претставата „Да го поздравиш и да ми го бациш“ вечерва во Белград

„Да го поздравиш и да ми го бациш“ е документарна претстава, авторско дело на четири актери и еден режисер.

Приказна за растењето, соништата, самоостварувањето и соочувањето со општествените механизми на функционирање.

„Поздрави го и бакни го од мене“

10 март | 20 ч.

Режија: Билјана Радиноска

Улоги: Наташа Петровиќ, Симона Спировска, Бојан Кирковски, Ненад Митевски

Дизајн на постер: Магдалена Дилевска

Видео-монтажа: Драган Алексов

Технички координатор: Кирил Мечалов

Продуцент: Филип Николовски

Продукција: Артопија, Скопје, Република Македонија