10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Претставата „Да го поздравиш и да ми го бациш“ вечерва во Белград

Култура

10.03.2026

„Да го поздравиш и да ми го бациш“ е документарна претстава, авторско дело на четири актери и еден режисер.

Приказна за растењето, соништата, самоостварувањето и соочувањето со општествените механизми на функционирање.

„Поздрави го и бакни го од мене“

10 март | 20 ч.

Режија: Билјана Радиноска

Улоги: Наташа Петровиќ, Симона Спировска, Бојан Кирковски, Ненад Митевски

Дизајн на постер: Магдалена Дилевска

Видео-монтажа: Драган Алексов

Технички координатор: Кирил Мечалов

Продуцент: Филип Николовски

Продукција: Артопија, Скопје, Република Македонија

