Одлуката на Уставниот суд за линеарното покачување на пензиите е во полза на пензионерите, смета Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски днеска изјави дека не сака да ја коментира последната одлука на Уставниот суд кој ја прекина постапката за оценување на уставноста на линеарното покачување на пензиите, според која тоа останува во сила, но истакна оти иако одлуките на Судот некогаш се, а некогаш не се согласно полтикитките на Владата, тие треба да се почитуваат и спроведуваат. За среќа, вели, овојпат одлуката е во полза на пензионерите.

Што се однесува до одлуката на Уставниот суд многупати сум кажал дека нема да ги коментирам. Нормално, понекогаш тие одлуки се во согласност со вашите политики, понекогаш не се во согласност во вашите политики, но одлуките на Уставниот суд мора да се прифатат и да се имплеметнираат – рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по посетата на штипската компанија „Актива“.

Оваа одлука, вели премиерот Мицкоски, за среќа на пензионерите е во нивна полза и ќе остане линераното покачување од 1000 денари за секој пензионер.

Со ова се заокружуваат 7000 денари линеарно покачување на пензиите откако дојдовме како Влада, иако ветивме зголемување од 5000 веќе имаме 7000 илјади денари. Тоа сега ќе се заокружи со мартовската пензија која ше се исплати во април. На тој начин тоа ветување не само што го исполнивме, туку би рекол и за околу 40 проценти го надминавме – истакна премиерот.

Тој додаде дека согласно законот овој месец треба да се покачи и минималната плата.