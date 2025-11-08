 Skip to main content
08.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 8 ноември 2025
Неделник

Од патарина во првите девет месеци инкасирани 58,725 милиони евра, електронската наплата 35 проценти

Економија

08.11.2025

Вкупните приходи од наплата на патарина за првите девет месеци од годинава изнесуваат 3.611.645.604, денари (58,725 милиони евра), информираа за МИА од Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП).

Во септември годинава прометот на наплатните станици изнесува 401.971.971 денар, а во летните месеци кога е највисока фрекфенцијата на возила, биле инкасирани 494.308.025 во август, 469.811.647 во јули и 399.325.680 денари во јуни годинава.

Најпрофитабилна е наплатната станица Романовце, а најниски се приходите на Кадрифаково.

Во септември, прометот од патарини по издадени профактури ЕТЦ изнесува 30.870.116, преку веб (онлајн) надополнување 30.888.802 денари. На наплатата преку системот „Отворен Балкан“ во септември отпаѓаат 10.486.530 денари.

Од ЈПДП велат дека електронската наплата достигнала 35 проценти.

Во подготвителна фаза е најавениот проект за надополнување на МТаг и Мкард и, како што велат од ЈПДП, се очекува во блиска иднина да се отпочне преку правни лица малопродажбата на М-ТАГ уредите низ целата држава.

Поврзани вести

Економија  | 04.07.2025
Од патарини инкасирани над 30 милиони евра за половина година, поголема достапност на М-ТАГ уредот
Балкан  | 04.07.2025
Да си знаете: Од денеска поскапи патарини низ Србија
Балкан  | 02.07.2025
Од петок поскапи патарини низ Србија, ова се новите цени
﻿