ВМРО ДПМНЕ: Секој што ќе биде фатен во корупција или криминал, мора да одговара

ВМРО-ДПМНЕ нема да ги толерира неправилностите и девијантните однесувања на поединци за кои има сомнение дека го прекршиле Законот. Законот за сите е ист, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Секој којшто ќе биде фатен во корупција или криминал, а притоа ќе има докази за истиот, мора да одговара. Не смееме да дозволиме општеството да ни биде мрачно како порано кога луѓе како Заев, Љупчо Николовски, Груби, Филипче, Перпарим Бајрами, Ден Дончев, Рашковски и слични на ним, за кои има основани сомнение или пресуди за сторен криминал, шетаат слободно по улиците, велат од владејачката партија.

Од ВМРО-ДПМНЕ апелираат до надлежните институции да постапат по случајот и да го истражат до крај.