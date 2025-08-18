 Skip to main content
18.08.2025
Нови авиолинии од македонските аеродроми, годината ќе ја завршиме со двоцифрен раст на бројот на патници, најави Николоски

Економија

18.08.2025

Македонските аеродроми добија 16 нови дестинации во изминатата година, а наскоро се очекува објава на уште повеќе авиолинии, најави потпретседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

Најавувам дека во следниот период ќе се објават нови авиодестинации од македонските аеродроми. Сè уште ги преговараме, но многу брзо ќе ги објавиме, рече Николоски во гостување на Канал 5 телевизија, додавајќи дека за само една година е целосно променет начинот на функционирање на аеродромите.

Бројот на патници, како што информираше, бележи раст – скопскиот аеродром пораснал за 5 проценти во првото шестмесечје, додека охридскиот за 13 проценти.

Министерот Николоски очекува дека до крајот на годината, растот ќе биде двоцифрен на двата аеродроми, што, како што рече, би претставувало апсолутен рекорд во регионот.

