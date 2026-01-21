Николоски: Интензивно се работи на Коридорот 8

Почнато е со изградбата на автопатските делници Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани, а претходно ја решаваме експропријацијата на земјиштето и отстранување на објекти по овие траси, истакна денеска министерот за транспорт и врски, Александар Николоски кој од собраниска говорница одговараше на прашањето: каде се трошат средствата на граѓаните од патарините на автопатиштата во земјата, поставено од пратеникот Халил Снопче. Министерот Николски вели на овие две делници на стартот на градежните работи присуствувал и Арбен Таравари, односно лидерот на политичката партија, од којашто доаѓа пратеникот Снопче.

Ако продолжиме по истата траса по Коридрот 8 на западното крило, веќе е завршена целосната постапка за избор на изведувач на делницата Гостивар-Букојчани чекаме само согласност од Европската банка за обнова и развој затоа што од таму е кредитот, со цел да се избере изведувач. Се надевам дека по завршување на зимата и подобрување на временските услови ќе почне да се работи и на трет автопат, тоа е од Букојчани до Кичево. Автопатот Кичево-Охрид, којшто беше заборавен за македонската јавност и за којшто ништо не се работеше, веќе интензивно се работи. Триесет и седум километри се ставени во функција, секој месец има дополнителни активности, еве сега се заврши клучката за спојување и на Струга – посочи Николоски.

Министерот за транспорт и врски очекува, а како што вели како Влада имаат дадено збор, во дадениот рок да се заврши автопатот од Кичево до Охрид. Што се однесува за автопатот Скопје-Блаце постапката е завршена и сега се очекува одговор од Европската банка за обнова и развој, којашто дава кредит за изградба на оваа делница.

Го работиме и автопатот којшто оди од Прилеп до Битола и тој го започнавме со оваа Влада без разлика што договорот беше потпишан од претходната и никакви активности не беа спроведени. Го завршиме експресниот пат од Градско до Дреново и од Дреново до Фариш и веќе е во функција и граѓаните го користат. Се работи за исклучителен модерен пат, сите овие патишта може да ги видете и кај мене на фан страната на фејсбук – рече Николоски.

Тој истакна дека е пуштено и источното крило на Коридорот 8, а тоа е експресниот пат од Страцин до Крива Паланка и како што рече се надева дека нашите соседи, односно Бугарија ќе почне да гради автопат кон Македонија.

Во моментов со Европската Унија работиме на вториот дел, којшто треба да оди од Куманово, односно од Романовце до Страцин, како би имале по Коридорот 8 целосно автопатско решение, од граница со Бугарија до граница со Албанија. Исто така во моментов работиме многу интензивно на еден проект, којшто претходната Влада на СДСМ и ДУИ го имаше заглавено, а тоа е спојувањето на Кичево со Дебар, односно тоа е проектот Извор-Гарски мост на којшто многу интензивно се работи. Кога ќе биде завршен овој магистрален пат за жителите од Дебар и за селата од Реканскиот крај приклучокот на автопатот Охрид-Кичево ќе биде за околу дваесеттина минути. Што целосно ќе ја промени динамиката во тој дел од државата – истакна Николоски.

Тој од собраниската говорница рече дека за рехабилитација и санација на регионалните патишта може да зборува и до утре, бидејќи се опфатени голем број на делници.

-Еве го за првпат заврна снег во државата и не е блокирана, претходно по три дена не можевме да излеземе од снег. Кој патува знае и гледа, за рекордно време се исчисти цела држава, посочи Николоски.