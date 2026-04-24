Николоски: Фокусот на Владата е да изгради модерни транспортни коридори

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски денеска се обрати на 20 -та конференција на Јадранско – Јонската иницијатива.

На својот фејсбук профил, тој објави:

Денеска во Собранието се обратив на 20-та Јадранско – Јонска иницијатива.

Зборував за активностите на Министерството за транспорт, за сите инвестиции на стратешките проекти како што се брзата пруга на Коридор 10.

Потенцирав и за напредокот во изградбата на автопатите. Силно се работи на Коридорот 8 како и на поврзувањето на Прилеп и Битола односно Коридорот 10д.

Македонија е силно посветена на изградбата на стратешки инфраструктурни проекти и реализација на капитални инвестиции кои значат квалитетни транспортни конекции со целиот регион.

Фокусот на Владата е да изгради модерни транспортни коридори преку кои ќе придонесеме за економски напредок во државата и севкупно на регионот, што е и основна цел на Стратегијата за Јадранско – Јонскиот регион.

Подобра инфраструктура значи силна економија – објави вицепремиерот.