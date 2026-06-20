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Неделник

Намалување на цената на горивата од понеделник – најави Мицкоски

Економија

20.06.2026

МИА

Премиерот Христијан Мицкоски очекува стабилизација на пазарот со нафтените деривати по најавите за мировни преговори меѓу САД и Иран. Во понедленик кога Регулаторната комисија за енергетика треба да донесе нова одлука за горивата, премиерот очекува намалува на бензините за околу четири денари и на дизелот за околу седум денари.

Ние правевме наши калкулации, малку е зголемена и вредноста на доларот. Очекувам во понеделник врз основа на тие калкулации, бензините некаде околу четири денари по литар да се намалат, а дизелот нешто повеќе, околу седум денара по литар да се намали. Така што да почекаме во понеделник Регулаторната комисија официјално да соопшти – изјави денеска Мицкоски, кој присуствуваше на поставување камен-темелник на нова детска градинка во општина Карпош.

Премиерот очекува дека со финализацијата на мировните преговори меѓу САД и Иран ќе се стабилизира цената на нафтата на светските берзи и целата ситуација со енергенсите, но нагласува дека сепак тоа ќе биде процес којшто нема да се заврши од денес за утре.

Денеска продолжуваат тие конечни преговори за финализација на тој мировен договор и ценам дека на овој начин практично и пазарот ќе се стабилизира. Сакам да имате предвид дека дури и Ормуската теснина да се отвори, тие танкери бродови коишто таму ќе тргнат, ќе треба еден месец да стигнат до дестинациите каде што треба да стигнат. Тоа не може ако денес тргнат, утре да се таму, така што и тоа ќе биде еден процес што ќе потрае. Нема да биде така бргу и едноставно – рече Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања.

Со финализирањето на кризата, Мицкоски очекува да се влезе во помирни води и до крајот на годината просечната цена за барел да биде меѓу 70 и 80 долара.

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